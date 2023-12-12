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12:05, 12 декабря 2023Россия

Володин назвал Конституцию фундаментом для возрождения страны

Володин: в 2000-х годах Конституция стала фундаментом для возрождения России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В начале 2000-х годов Конституция стала фундаментом для возрождения России, укрепления социальной справедливости, а также для единства государства и общества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, после избрания Владимира Путина президентом ранее не работавшие нормы Конституции приобрели конкретное наполнение. «Но одновременно стало понятно, что Конституция должна в большей степени отвечать требованиям времени и задачам дальнейшего развития России», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что в 2020 году россияне поддержали инициативу Путина о ряде поправок в Конституцию, которые несли цель повысить стандарты качества жизни, укрепить роль семьи, детей и российской культуры, сохранить национальную идентичность, а также установить верховенство основного закона России над решениями международных организаций.

«Уроки истории, вызовы, которые мы преодолеваем, наглядно доказывают: только сильное, суверенное и дееспособное государство может в полной мере реализовать конституционные цели, задачи развития страны и запросы общества», — заключил председатель Госдумы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Конституция России — консервативный документ, однако ее «точечные изменения точно будут». Он подчеркнул, что за 30 лет основной закон доказал свою работоспособность, но это не означает, что все идеально.

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      Сергей Истомин
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