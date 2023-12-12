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14:19, 12 декабря 2023Экономика

Бывший завод Volvo в России возобновит производство

Бывший завод Volvo в Калуге запустит производство 14 декабря

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

«Автомобильное моторное общество» — бывший завод грузовиков Volvo Trucks в Калуге — планирует запустить производство 14 декабря, пишет «Интерфакс».

Предприятие уже приступило к временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости, отмечает агентство.

Компания Volvo Group перестала выпускать грузовики в стране в конце февраля 2022 года. Кроме того, компания первой после начала военных действий на Украине перестала поставлять в страну легковые авто.

В конце октября 2023 года завод приобрела ГК «Промышленные инвестиции», которая связана с бизнесменом Дмитрием Стрежневым, владеющим «Объединенной машиностроительной группой».

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      Мария Грушко
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