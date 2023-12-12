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08:29, 12 декабря 2023Забота о себе

Врач оценил правдивость видео о заползающих в пенис тараканах

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Врач-терапевт из Сингапура, известный в TikTok под ником @skingapore, заявил, что, вопреки ставшему вирусным в социальных сетях предположению, тараканы не могут заползти в пенис. Его слова приводит издание The Sun.

Информация в видео, в котором утверждается, что в течение года до 10 тараканов могут заползти в отверстие пениса мужчины, пока он спит, не имеет ничего общего с действительностью, высказал свое мнение врач. Он подчеркнул, что нет никаких свидетельств того, что кто-либо когда-либо сталкивался с подобной проблемой. По его мнению, вероятнее всего, видео было инсценировкой, чтобы обмануть мир и вызвать ажиотаж.

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В то же время, как отметил терапевт, это не значит, что тараканы не могут поселиться в других частях тела человека. По его словам, неоднократно были зафиксированы случаи, когда пациент обращался с острой болью в ухе, а врачи обнаруживали в его ушной раковине таракана. В связи с этим специалист посоветовал подумать дважды, прежде чем есть в постели, так как тараканов привлекают крошки от еды на простынях.

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      Наталья Обрядина
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