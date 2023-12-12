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14:33, 12 декабря 2023Забота о себе

Врач развеял миф о дисбактериозе

Гастроэнтеролог Язов: невозможно определить дисбактериоз по анализу кала

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom

Нормы состава микробиоты кишечника не существует, рассказал гастроэнтеролог Егор Язов. Миф о дисбактериозе он развеял в беседе с «Вечерней Москвой».

Язов объяснил, что то, какие бактерии заселяют кишечник человека, зависит от питания, генетики, физической активности, наличия домашних животных, вредных привычек и многого другого. При этом норма, по словам врача, для каждого своя.

«Существуют условно хорошие бактерии — например, всем известные бифидобактерии и лактобациллы. Их количество можно считать одним из показателей здоровья вашей микробиоты. Другим показателем является видовое разнообразие, которое собирается в кишечнике в течение всей вашей жизни», — уточнил врач.

Специалист добавил, что нездоровой считается микробиота со скудным и неразнообразным составом, в которой мало полезных бактерий. Такое состояние называют дисбиозом, отметил Язов. При этом понятия «дисбактериоз», по его словам, не существует.

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«Но зато есть целая индустрия вокруг. Начнем с метода диагностики — "посева кала на дисбактериоз". В этом анализе исследуется всего пара десятков бактерий, которые высаживаются на питательной среде, что не отражает их реальную массу и состав в вашем кишечнике», — подчеркнул специалист.

Как рассказал Язов, такая методика неэффективна, поскольку результаты анализов буду постоянно отличаться. Это объясняется тем, что условия в кишечнике и в чашке Петри совершенно разные. «Поэтому ни по какому анализу кала не получится узнать всю информацию о "жителях" вашего кишечника», — добавил доктор.

В заключение врач добавил, что в целом на микробиоту благотворно влияет прием пребиотиков — например, инулинов, которые содержатся в глютенсодержащих злаках, корне цикория, луке и чесноке и многих других продуктах.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева перечислила разрушающие поджелудочную железу продукты. Крайне токсичным для этого органа врач назвала алкоголь.

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      Александра Лисица
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