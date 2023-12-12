Взрывчатые вещества, мины и боеприпасы найдены в двух домах Запорожья

В Запорожье силовики нашли взрывчатку и мины в двух домах

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили взрывчатые вещества, мины и боеприпасы в двух домах в селе Семеновка Мелитопольского района Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Схроны нашли в ходе профилактического обхода. Один из тайников был в частном доме 37-летнего местного жителя. Оттуда правоохранители изъяли 39 боеприпасов. А у его 61-летнего односельчанина служебная собака выявила рюкзак с тротиловыми шашками общей массой семь килограммов, четырьмя гранатами и тремя взрывателями. Там также находились четыре противотанковые мины и металлический короб с 440 патронами.

Хозяева схронов в настоящее время служат в Вооруженных силах Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.