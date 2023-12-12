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20:53, 12 декабря 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» раскрыла стоимость своей новой квартиры

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова купила квартиру за 35,8 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Кадр: ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ / YouTube

Звезда шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова купила квартиру за 35,8 миллиона рублей. Стоимость недвижимости телезвезда раскрыла в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вопрос о цене объекта, от которого Ефременкова недавно получила ключи, задал один из подписчиков. В ответ Юлия опубликовала скан документа, в котором указана точная стоимость: 35 миллионов 815 тысяч 587 рублей. «Квартира без ремонта и такая цена была, когда дом был еще не сдан», — отметила экс-участница реалити.

Ранее Ефременкова рассказала, что владеет двумя квартирами в Краснодаре и четырьмя в Москве, а в скором времени собирается приобрести еще один объект. Две квартиры были приобретены с помощью ипотеки, расходы по ним составляют 300 тысяч рублей в месяц. Общая сумма платежей за недвижимость достигает 40 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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