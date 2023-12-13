59-летняя Моника Беллуччи снялась в платье с разрезом до бедра

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенном наряде для китайской версии журнала Esquire. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 59-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном платье, оформленном высоким разрезом до бедра. Кроме того, она примерила длинный плащ и остроносые туфли в тон. В качестве украшений звезда выбрала массивное сияющее колье.

Поклонники восхитились моложавой внешностью Беллуччи, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в истории кино», «Почему ты такая шикарная?», «Ты выглядишь великолепно», «Какая ты удивительная», «Королева», — высказывались они.

Ранее Моника Беллуччи появилась на телешоу Che Tempo Che Fa в откровенном образе. Знаменитость посетила студию в черном облегающем платье с глубоким декольте. При этом звезда сочетала его с высокими замшевыми сапогами люксового бренда Louboutin.