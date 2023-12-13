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07:59, 13 декабря 2023Силовые структуры

Автор «Слова пацана» рассказал о нападениях молодежных группировок в Казани

Автор «Слова пацана» Гараев рассказал о нападениях группировок молодежи в Казани

Кадр: телесериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Молодежные группировки Казани 1980-х, которые получили название «Казанский феномен», подходили ко всем подросткам в городе — если кто-то был из другой группировки, то, по правилам того времени, он был обязан представиться. О нападениях этих группировок «Ленте.ру» рассказал журналист Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана», по которой сняли одноименный сериал.

«Уйдешь ли ты целым, зависело от того, враг ты или нет. А у тех, кто в группировках не состоял, просто отнимали деньги и приглянувшиеся вещи. Забирали все, что хотели, — например, куртки, кроссовки или шапки», — рассказал Гараев.

По словам собеседника «Ленты.ру», если подросток позволял группировщикам это сделать, то они начинали издеваться над ним каждый день. В то же время такой группе из 3-5 крупных парней было практически невозможно дать отпор.

«Изъятие денег происходило так: вылавливались одинокие школьники или парочки мальчишек, идущие с уроков домой. Первой фразой чаще всего было уверенное: "Стоять! Откуда?". Затем важнейшим тактическим моментом было увести жертву с улицы в подъезд или хотя бы в подворотню. Если кто-то начинал кричать и звать на помощь, получал по лицу», — пишет Гараев в своей книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х».

Полную версию эксклюзивного интервью с Робертом Гараевым можно прочитать здесь.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова стал главным культурным событием конца 2023 года в России: он посвящен молодежным бандам Казани конца 1980-х годов — они вошли в историю как «казанский феномен». Сериал поставил абсолютный рекорд по популярности среди россиян и стал предметом бурного обсуждения в обществе. Свою оценку «Слову пацана» дали даже в Совфеде: по мнению сенатора Ивана Евстифеева, подобные ленты заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать, что является хорошим признаком.

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      Илона Палей
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