В России предложили запрещать сделки с акциями и валютой

Центробанку предложили запрещать сделки с акциями и валютой ради финстабильности

Депутаты и сенаторы разработали законопроект, который наделяет Банк России полномочиями запрещать сделки с акциями и валютой. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, дополнительный инструментарий даст Банку России право ограничивать на срок до шести месяцев операции конкретных участников рынка или запрещать проведение сделок с акциями и валютой. Такая мера даст регулятору возможности противостоять возможным угрозам финансовой стабильности, заявил он Frank Media. Также поводом может стать нарушение прав и законных интересов участников.

Сейчас организаторы торгов могут приостановить сделки на фондовом рынке в ряде случаев, установленных нормативными актами ЦБ и федеральными законами или при получении предписания от регулятора. Подобная мера применяется в отношении всех (или отдельных) товаров, ценных бумаг и иностранной валюты, а не в отношении определенных участников, что и предлагают изменить сенаторы и депутаты.

Ранее советник главы Банка России Ксения Юдаева призвала россиян не ждать, что государство придет им на помощь. По ее словам, в 2020 году правительства и Центробанки по всему миру активно подключились к спасению экономики, и теперь все ждут от них подобных действий. Сейчас же стороннее влияние нужно снизить и справиться с последствиями поддержки экономики, подчеркнула она.