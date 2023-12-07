В Центробанке призвали не ждать помощи от государства

Советник главы ЦБ Юдаева: в мире все время ждут спасения от государства

Россиян призвали не ждать, что государство и Центробанки придут на помощь и будут всех спасать. Об этом заявила советник главы Банка России Ксения Юдаева, ее слова приводит Forbes.

По словам представителя регулятора, в 2020 году правительства и Центробанки по всему миру активно подключились к спасению экономики, и теперь все ждут от них подобных действий.

«Сейчас вопрос должен стоять о том, как бы ограничить влияние государства и Центрального банка и эти ожидания, что они всегда придут на помощь, и как отойти от принятых в кризис решений о поддержке», — пояснила Юдаева.

Разработанная как поддержка строительной отрасли льготная ипотека привела к огромному разрыву между первичным и вторичным рынком, и в текущих условиях продолжать эту программу нерационально, привела пример эксперт. Подобные антикризисные меры приводят к накоплению бюджетных рисков и могут угрожать финансовой стабильности.

«Вопрос стоит о том, как проводить бюджетную политику, сочетая антикризисные меры, если они действительно нужны, и долгосрочную устойчивость. Пока достаточно часто между двумя этими соображениями наблюдаются разногласия, и это может создавать риски на будущее», — заявила она.

Ранее Центробанк заявил о беспокойстве насчет качества ипотеки в России. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что за последние годы более чем вдвое увеличилась доля заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — тех, кто отдает на погашение ипотеки большую часть своего дохода. Поэтому Банк России собирается ужесточить регулирование отрасли.