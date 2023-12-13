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10:04, 13 декабря 2023Среда обитания

Дачникам назвали неожиданное свойство молотой корицы

Агроном Коврижных: молотая корица защитит рассаду от опасных болезней

Фото: Rens D / Unsplash

Посыпание ростков молотой корицей защитит рассаду от опасных болезней. Неожиданное свойство этой пряности назвала дачникам ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Эксперт пояснила, что корица обладает антибактериальным и противогрибковым эффектом. Она способна как предотвратить болезни растений, так и замедлить их распространение, если они уже возникли.

Коврижных также объяснила, когда следует посыпать грядки корицей. «Есть два варианта. Первый: дачник может выполнить процедуру сразу после того, как посадил семена. Иными словами, пряность должна оказаться именно на грунте. Второй вариант: процедуру можно выполнить позже, когда появятся ростки», — рассказала агроном.

Ранее дачников предупредили, что шашлыки и запуск салютов зимой на участке могут серьезно повредить газон. По словам экспертов, по газону не стоит ходить, пока снежный покров не достигнет 25-30 сантиметров. Однако и после этого без лишней нужды топтать его не стоит — могут образоваться проплешины и участки погибшей травы.

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      Нина Ташевская
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