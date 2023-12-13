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10:23, 13 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин отмечал день рождение и открыл стрельбу в кафе

Двое уральцев, застреливших спортсмена в кафе, предстанут перед судом

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей Каменска-Уральского, открывших стрельбу в местном кафе, в результате чего были ранены двое мужчин, один из них не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемые 1986 и 1990 годов рождения предстанут перед судом. Материалы переданы для рассмотрения по существу в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

По версии следствия, в ночь на 12 августа один из них отмечал свой день рождения с приятелями в местном заведении. В тамбуре туалета кафе «Джой» именинник поссорился с 29-летним кандидатом в мастера спорта по боксу, уточняет Ura.ru. Он ударил спортсмена по голове, затем подсечкой повалил на пол. В это время к ним подбежал один из посетителей, чтобы разнять. Именинник вытащил пистолет и выпустил три пули в спортсмена, его приятель выстрелил в пытавшегося остановить конфликт мужчину.

Он с огнестрельным ранением в живот был госпитализирован, а молодого боксера медикам не удалось спасти. После стрельбы кафе было закрыто.

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      Любовь Ширижик
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