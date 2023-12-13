Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома. Как снарядный голод загнал Украину в тупик?

MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружена и страдает от снарядного голода, пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что подразделение украинской армии оказалось в разгромном положении из-за нехватки боеприпасов. Военнослужащие планировали атаковать российскую колонну до ее соединения со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки, однако им не удалось этого сделать.

Кроме того, украинские военные жалуются на низкое качество поставляемых из Европейского союза (ЕС) боеприпасов. По их словам, вооружения, производимые в ЕС, зачастую оказываются бесполезными на поле боя. Особенно сильно критике подвергается итальянское оборудование. В то же время военнослужащие отмечают, что техника, унаследованная от Советского Союза, а также поставленная из Соединенных Штатов, была намного надежнее.

Зеленский объяснил тупик в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил тупик в конфликте приходом зимы, о котором ранее говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные. (...) Зимой все замедляется Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также признал провал контрнаступления ВСУ. По словам украинского лидера, украинская армия не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава. Главной причиной произошедшего политик назвал нежелание союзников поставить необходимую армии помощь.

В ноябре Залужный заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. По его словам, «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма».

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские военнослужащие застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Он считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет Валерий Залужный главнокомандующий ВСУ

Визит Зеленского в США закончился провалом

Президент Украины ранее нанес официальный визит в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Он попросил Конгресс США выделить ВСУ деньги. Визит политика закончился провалом, и ему пришлось покинуть Вашингтон без четкого обязательства со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать поддержку своему союзнику в 2024 году.

Перед встречей с главой Белого дома Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса США. Украинский лидер попытался убедить законодателей в том, что проблема коррупции в стране не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи.

Часть законодателей после встречи с Зеленским раскритиковали Белый дом за медлительность в вопросах поставок военной помощи.

Я думаю, на самом деле, если бы мы предоставили соответствующую помощь раньше, мы были бы в лучшем положении. Украина сегодня была бы в лучшем положении, чем есть сейчас Джерри Моран сенатор-республиканец от штата Канзас

При этом сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт описал итоги встречи с президентом Украины фразой «все тот же старый хлам».