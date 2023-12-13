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21:51, 13 декабря 2023Бывший СССР

Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома. Как снарядный голод загнал Украину в тупик?

MWM: элитная бригада ВСУ окружена и на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) окружена и страдает от снарядного голода, пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что подразделение украинской армии оказалось в разгромном положении из-за нехватки боеприпасов. Военнослужащие планировали атаковать российскую колонну до ее соединения со штурмовой пехотой на северном фланге Авдеевки, однако им не удалось этого сделать.

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Кроме того, украинские военные жалуются на низкое качество поставляемых из Европейского союза (ЕС) боеприпасов. По их словам, вооружения, производимые в ЕС, зачастую оказываются бесполезными на поле боя. Особенно сильно критике подвергается итальянское оборудование. В то же время военнослужащие отмечают, что техника, унаследованная от Советского Союза, а также поставленная из Соединенных Штатов, была намного надежнее.

Зеленский объяснил тупик в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил тупик в конфликте приходом зимы, о котором ранее говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Касаемо заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции: контрнаступательные или оборонные. (...) Зимой все замедляется

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский также признал провал контрнаступления ВСУ. По словам украинского лидера, украинская армия не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава. Главной причиной произошедшего политик назвал нежелание союзников поставить необходимую армии помощь.

В ноябре Залужный заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. По его словам, «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма».

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские военнослужащие застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Он считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет

Валерий Залужныйглавнокомандующий ВСУ

Визит Зеленского в США закончился провалом

Президент Украины ранее нанес официальный визит в США для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Он попросил Конгресс США выделить ВСУ деньги. Визит политика закончился провалом, и ему пришлось покинуть Вашингтон без четкого обязательства со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать поддержку своему союзнику в 2024 году.

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5 декабря 2023

Перед встречей с главой Белого дома Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса США. Украинский лидер попытался убедить законодателей в том, что проблема коррупции в стране не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи.

Часть законодателей после встречи с Зеленским раскритиковали Белый дом за медлительность в вопросах поставок военной помощи.

Я думаю, на самом деле, если бы мы предоставили соответствующую помощь раньше, мы были бы в лучшем положении. Украина сегодня была бы в лучшем положении, чем есть сейчас

Джерри Морансенатор-республиканец от штата Канзас

При этом сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт описал итоги встречи с президентом Украины фразой «все тот же старый хлам».

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      Марина Совина
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