В России предложили давать дополнительные выходные для диспансеризации

Депутат Даванков предложил давать по два выходных для ежегодной диспансеризации

Вице-спикер Госдумы партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил предоставлять россиянам по два выходных для ежегодной диспансеризации. Такую инициативу он направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Копия письма есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По плану правительства к 2024 году профилактическими осмотрами должно быть охвачено не меньше 70 процентов жителей страны. Но в прошлом году этот показатель составил всего 35,3 процента. Причем больше половины из тех, кто прошел диспансеризацию, — это дети и пенсионеры. Мы считаем, что следить за здоровьем нужно в любом возрасте. Поэтому предлагаем давать по два выходных каждый год на медицинское обследование всем сотрудникам», — сказал депутат.

Согласно законодательству, сегодня работодатели обязаны предоставлять один выходной в год для диспансеризации только сотрудникам старше 40 лет. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста полагается два выходных, а работники от 18 до 39 лет могут взять один оплачиваемый день только раз в три года.

До 40 лет люди работают на износ и обращаются к врачу, только если им нужна неотложная помощь. В итоге потом на осмотрах вылезают запущенные болезни. Чтобы этого избежать, нужно настроить здравоохранение на профилактику и раннее выявление заболеваний Владислав Даванков депутат Госдумы

Также стоит поощрять медиков, которые выявили онкологическое заболевание у пациента во время диспансеризации, считает Владислав Даванков. По его словам, такие стимулирующие выплаты специалистам ни разу не индексировались с 2020 года. За это время инфляция составила 31,94 процента. Парламентарий предложил проиндексировать выплаты на уровне не ниже официальной инфляции. Врачу, который направил пациента на профессиональный осмотр, предлагается выплачивать 500 рублей. Медиков, которые отправляют к онкологу, а также специалистов, которые вовремя начали наблюдать за пациентом с раковым заболеванием, хотят поощрять суммой в 250 рублей.

«Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений на поздних стадиях», — заключил он.

1 декабря в министерстве здравоохранения сообщили, что диспансеризация работающих граждан в России будет добровольной. В ведомстве отметили, что такой медицинский осмотр можно пройти в медицинском подразделении на работе, если оно есть, либо близлежащем к работе государственном медучреждении.