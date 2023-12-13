Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 13 декабря 2023Россия

В России предложили давать дополнительные выходные для диспансеризации

Депутат Даванков предложил давать по два выходных для ежегодной диспансеризации

Фото: Unsplash

Вице-спикер Госдумы партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил предоставлять россиянам по два выходных для ежегодной диспансеризации. Такую инициативу он направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой. Копия письма есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По плану правительства к 2024 году профилактическими осмотрами должно быть охвачено не меньше 70 процентов жителей страны. Но в прошлом году этот показатель составил всего 35,3 процента. Причем больше половины из тех, кто прошел диспансеризацию, — это дети и пенсионеры. Мы считаем, что следить за здоровьем нужно в любом возрасте. Поэтому предлагаем давать по два выходных каждый год на медицинское обследование всем сотрудникам», — сказал депутат.

Согласно законодательству, сегодня работодатели обязаны предоставлять один выходной в год для диспансеризации только сотрудникам старше 40 лет. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста полагается два выходных, а работники от 18 до 39 лет могут взять один оплачиваемый день только раз в три года.

До 40 лет люди работают на износ и обращаются к врачу, только если им нужна неотложная помощь. В итоге потом на осмотрах вылезают запущенные болезни. Чтобы этого избежать, нужно настроить здравоохранение на профилактику и раннее выявление заболеваний

Владислав Даванковдепутат Госдумы

Также стоит поощрять медиков, которые выявили онкологическое заболевание у пациента во время диспансеризации, считает Владислав Даванков. По его словам, такие стимулирующие выплаты специалистам ни разу не индексировались с 2020 года. За это время инфляция составила 31,94 процента. Парламентарий предложил проиндексировать выплаты на уровне не ниже официальной инфляции. Врачу, который направил пациента на профессиональный осмотр, предлагается выплачивать 500 рублей. Медиков, которые отправляют к онкологу, а также специалистов, которые вовремя начали наблюдать за пациентом с раковым заболеванием, хотят поощрять суммой в 250 рублей.

«Раннее выявление рака может спасти человеку жизнь. Такая работа должна оплачиваться достойно. Чем больше денег мы выделим на выявление и профилактику, тем меньше потратим на лечение осложнений на поздних стадиях», — заключил он.

1 декабря в министерстве здравоохранения сообщили, что диспансеризация работающих граждан в России будет добровольной. В ведомстве отметили, что такой медицинский осмотр можно пройти в медицинском подразделении на работе, если оно есть, либо близлежащем к работе государственном медучреждении.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Тот же старый хлам. Ничего нового» Почему визит Зеленского в США закончился полным провалом?

      В России состоялась уникальная акция

      ЦИК нашел замену самому богатому депутату Госдумы

      ООН потребовала от бывшего украинского сотрудника 60 миллионов долларов

      Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию

      Тренер голливудских знаменитостей перечислил способы продлить молодость

      Дональд Туск стал новым премьером Польши

      Раскрыта опасность спящих вулканов

      Медведев разобрал три тезиса из «симптоматичной» речи Байдена об Украине

      57-летняя ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости