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00:53, 13 декабря 2023Мир

Генассамблея ООН отклонила поправку США с осуждением ХАМАС

Генассамблея ООН отклонила осуждающую ХАМАС поправку к резолюции по Палестине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН отклонила поправку США с осуждением палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно американской поправке, Генассамблея «однозначно отвергает и осуждает чудовищные террористические нападения, совершенные ХАМАС с 7 октября 2023 года, и захват заложников». При этом в тексте не содержалось какого-либо осуждения действий Израиля.

Ранее ГА ООН приняла приняла резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в Газе. Документ был предложен Египтом и Мавританией. За нее проголосовали 153 страны, 10 высказались против. Еще 23 воздержались.

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      Марина Совина
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