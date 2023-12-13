Госпитализированная звезда фильма «Вертикаль» рассказала о самочувствии

Звезда фильма «Вертикаль» Лариса Лужина заявила, что находится в госпитале

Артистка РСФСР и звезда фильма «Вертикаль» Лариса Лужина рассказала о своем самочувствии. Ее слова приводит телеканал «360».

«Спасибо, ничего, более-менее. Все в порядке. В госпитале Вишневского сейчас нахожусь», — сказала она. При этом актриса не стала уточнять, что именно с ней произошло.

Ранее сообщалось, что у звезды фильма «Вертикаль» случился сердечный приступ. Отмечалось, что 84-летней актрисе стало плохо дома во вторник, 12 декабря. У нее начались перепады давления, затрудненное дыхание и давящие боли в груди.

В фильмографии Лужиной более 60 проектов, в числе которых фильмы «Вертикаль», «На семи ветрах», «Тишина», «Так начиналась легенда», «Небо со мной» и многие другие.