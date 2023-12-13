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06:48, 13 декабря 2023Мир

Конгрессвумен обвинила Пентагон в одержимости иностранными войнами

Конгрессвумен Грин: США оказались втянуты в конфликт на Украине из-за Пентагона

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Член Палаты представителей США, республиканка Марджори Тэйлор Грин заявила, что США оказались втянуты в конфликт на Украине из-за Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам конгрессвумен, американское оборонное ведомство одержимо «иностранными войнами и не может ими насытиться», несмотря на то, что его главные миссии — сдерживание войн и защита интересов национальной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на одержимость США тотальной войной. Она пояснила, что об этом свидетельствует заявление главы Пентагона Ллойда Остина о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине. Слова Остина «демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией «до последнего украинца», добавила дипломат.

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      Марина Совина
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