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10:48, 13 декабря 2023Ценности

Инстасамка выступила на сцене в колготках

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, выступила на сцене в необычном образе. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Самые сливки».

23-летняя исполнительница посетила премию онлайн-издания Peopletalk. Для мероприятия артистка выбрала капроновые черные колготки, белую футболку, оформленную надписями, и серую короткую шубу. Кроме того, она надела остроносые туфли на шпильке и очки с прозрачными линзами.

Известно, что знаменитость победила в номинации «Музыка», а затем после награждения исполнила свою песню «За деньги да».

Ранее Инстасамка показала внешность до пластических операций. Звезда продемонстрировала архивный снимок, на котором предстала в серой водолазке. В подписи она указала, что данное фото было сделано в 2018 году.

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      Карина Черных
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