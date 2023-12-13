Инстасамка выступила на сцене в колготках

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, выступила на сцене в необычном образе. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Самые сливки».

23-летняя исполнительница посетила премию онлайн-издания Peopletalk. Для мероприятия артистка выбрала капроновые черные колготки, белую футболку, оформленную надписями, и серую короткую шубу. Кроме того, она надела остроносые туфли на шпильке и очки с прозрачными линзами.

Известно, что знаменитость победила в номинации «Музыка», а затем после награждения исполнила свою песню «За деньги да».

Ранее Инстасамка показала внешность до пластических операций. Звезда продемонстрировала архивный снимок, на котором предстала в серой водолазке. В подписи она указала, что данное фото было сделано в 2018 году.