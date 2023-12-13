Медведев нашел российским туристам замену недружественной Европе

РИА Новости: Медведев посоветовал россиянам ездить в Африку

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал российским туристам ездить в Африку вместо недружественной Европы. Его слова передают журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Медведев подчеркнул, что сейчас европейцы «действительно не очень хотят видеть» россиян. При этом политик нашел замену популярному направлению.

«В Африку ездить отдыхать, — сказал зампред Совбеза. — Естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают, могу это сказать по тем впечатлениям, которые у меня остались».

Ранее в октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал с визитом в Северную Корею. На пресс-конференции он заявил, что рекомендовал бы россиянам отдых в этой стране.