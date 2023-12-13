Женщина изнасиловала мужчину и потребовала 10 миллионов рублей за молчание

В Индии злоумышленники сняли откровенные видео с участием мужчины и потребовали с него 10 миллионов рупий (около 10 миллионов рублей) за молчание. Об этом сообщает News9Live.

Пострадавший — владелец частной школы. В начале декабря он приехал на свадьбу в город Джодхпур, штат Раджастхан. Там он познакомился с женщиной по имени Анита Бишной и по ее приглашению пришел к ней домой. Это оказалось ловушкой: она и ее подельник набросились на него и избили.

После этого преступники раздели мужчину, и Бишной совершила с ним действия сексуального характера. Все это снималось на видео. В частности, женщина заставила жертву заявить на камеру, что он ее любит.

Затем преступники посадили пострадавшего в машину и увезли в другой район. Они потребовали у него 10 миллионов рупий и пригрозили, что в случае отказа выложат снятое видео в интернет. После этого индийца отпустили.

С заявлением в полицию обратился брат потерпевшего. Вскоре Бишной и ее подельника арестовали. При обыске в их доме были обнаружены наркотики. Расследование продолжается.

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