НАТО увеличит военный бюджет
НАТО увеличит военный бюджет до 2,03 млрд евро
НАТО увеличит военный бюджет до 2,03 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что это на 12 процентов больше, чем в 2023 году. Увеличение и расширение использования общего финансирования альянса позволяет союзникам более эффективно решать общие проблемы безопасности, говорится в заявлении блока.
Кроме того, гражданский бюджет увеличат на 18,2 процента до 438,1 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что военные склады и арсеналы армий членов Европейского союза (ЕС), опустошенные помощью Украине, вызывают тревогу у командующих армиями членов ЕС. Отмечается, что до этого США поддерживали НАТО и оборонную политику в Европе.