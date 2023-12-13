В России заявили об отсутствии стремления укреплять рубль

Силуанов: Минфин не стремится ослабить или укрепить рубль

Министерство финансов не использует курсы валют для пополнения бюджета. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Минфин руководствуется заложенными при подготовке трехлетнего финансового плана прогнозами и не стремится ослабить или укрепить рубль. Вместо этого в ведомстве работают над снижением его волатильности, добавил министр.

«Главное, чтобы была предсказуемость курса рубля. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым как для населения, так и для участников внешнеэкономической деятельности», — пояснил Силуанов.

Для воздействия на курсы валют в России ввели контроль за возвратом валютной выручки, начали мониторить ее продажу на валютном рынке. Силуанов уточнил, что над устойчивостью рубля работает также подкомиссия по иностранным инвестициям.

По словам финансового эксперта, инвестора, партнера Barclay Financ Азама Ходжаева, в 2024 году курс доллара по отношению к рублю будет относительно стабилен. Доллар будет стоить 80-90 рублей и не превысит отметку в 100 рублей благодаря адаптации экономики к международным санкциям и росту внутреннего производства. Переориентация на торговые связи с азиатскими странами помогает уменьшить зависимость от Запада и обеспечивает стране стабильность внешнеторгового баланса, добавил эксперт.