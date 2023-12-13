Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:18, 13 декабря 2023Экономика

ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти на 57 тысяч баррелей в сутки

Фото: Unsplash

В ноябре добыча нефти странами-членами ОПЕК снизилась на 57 тысяч баррелей в сутки, до 27,837 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на отчет организации пишет «Интерфакс».

Производство сократили Ангола, Ирак и Нигерия. Страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в ноябре добывали на 2,67 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные квоты.

Тем временем цены на эталонный сорт нефти Brent продолжают снижаться с середины октября — на момент написания материала котировки достигали 73,5 доллара за баррель. Во время утренних торгов 13 декабря стоимость падала до 72,37 доллара, что стало минимумом с конца июня.

Главным драйвером стали сомнения участников рынка в уровне спроса и дефиците предложения. Прогнозы о нехватке сырья на рынке не оправдываются из-за замедления экономического роста, на что в первую очередь влияет ситуация в Китае, а также увеличение производства нефти в странах вне ОПЕК+, особенно в США. Падение котировок резко ускорилось после министерской встречи ОПЕК+ в Вене, результаты которой эксперты посчитали свидетельствами кризиса в объединении. Снижение добычи, о котором удалось договориться, выглядит недостаточным, однако не исключено, что отдельные участники соглашения откажутся исполнять даже такие квоты.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

      Спрогнозировано гигантское цунами в Новой Зеландии

      В США указали на мысли конгрессменов об унижении Байдена вместо безопасности США

      В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

      Россиянин поджег здание УФСБ и получил 12 лет колонии

      Названы провоцирующие бессонницу продукты

      В России продлили право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

      Медведев нашел российским туристам замену недружественной Европе

      Буланова отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости