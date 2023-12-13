ОПЕК в ноябре снизила добычу нефти

ОПЕК в ноябре сократила добычу нефти на 57 тысяч баррелей в сутки

В ноябре добыча нефти странами-членами ОПЕК снизилась на 57 тысяч баррелей в сутки, до 27,837 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на отчет организации пишет «Интерфакс».

Производство сократили Ангола, Ирак и Нигерия. Страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, в ноябре добывали на 2,67 миллиона баррелей в сутки меньше, чем установленные квоты.

Тем временем цены на эталонный сорт нефти Brent продолжают снижаться с середины октября — на момент написания материала котировки достигали 73,5 доллара за баррель. Во время утренних торгов 13 декабря стоимость падала до 72,37 доллара, что стало минимумом с конца июня.

Главным драйвером стали сомнения участников рынка в уровне спроса и дефиците предложения. Прогнозы о нехватке сырья на рынке не оправдываются из-за замедления экономического роста, на что в первую очередь влияет ситуация в Китае, а также увеличение производства нефти в странах вне ОПЕК+, особенно в США. Падение котировок резко ускорилось после министерской встречи ОПЕК+ в Вене, результаты которой эксперты посчитали свидетельствами кризиса в объединении. Снижение добычи, о котором удалось договориться, выглядит недостаточным, однако не исключено, что отдельные участники соглашения откажутся исполнять даже такие квоты.