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07:40, 13 декабря 2023Экономика

Цена на нефть рухнула

Цена на нефть Brent упала почти на пять процентов за сутки
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

За последние сутки стоимость февральского фьючерса на нефть Brent рухнула почти на пять процентов, с 76,6 доллара за баррель до 73 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме цена падала до 72,8 доллара, что стало минимумом с конца июня. Январский фьючерс сорта WTI дешевел 68,15 доллара. Цены на нефть снижаются с середины октября. С того момента котировки потеряли около 20 процентов.

Brent от TradingView

Основной причиной снижения цен стали сомнения участников рынка в уровне спроса и дефиците предложения. Прогнозы о нехватке сырья на рынке не оправдываются из-за замедления экономического роста, на что в первую очередь влияет ситуация в Китае, а также увеличение производства нефти в странах вне ОПЕК+, особенно в США.

Падение котировок резко ускорилось после министерской встрече ОПЕК+ в Вене, результаты которой эксперты посчитали свидетельствами кризиса в объединении. Снижение добычи, о котором удалось договориться, выглядит недостаточным, однако не исключено, что отдельные участники соглашения откажутся исполнять даже такие квоты.

Накануне, 12 декабря, министерство энергетики США понизило прогноз по средней стоимости Brent в 2024 году на 11 процентов в сравнении с предыдущей оценкой, до 82,57 доллара за баррель.

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      Платон Щукин
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