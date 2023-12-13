Цена на нефть рухнула

Цена на нефть Brent упала почти на пять процентов за сутки

За последние сутки стоимость февральского фьючерса на нефть Brent рухнула почти на пять процентов, с 76,6 доллара за баррель до 73 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме цена падала до 72,8 доллара, что стало минимумом с конца июня. Январский фьючерс сорта WTI дешевел 68,15 доллара. Цены на нефть снижаются с середины октября. С того момента котировки потеряли около 20 процентов.

Основной причиной снижения цен стали сомнения участников рынка в уровне спроса и дефиците предложения. Прогнозы о нехватке сырья на рынке не оправдываются из-за замедления экономического роста, на что в первую очередь влияет ситуация в Китае, а также увеличение производства нефти в странах вне ОПЕК+, особенно в США.

Падение котировок резко ускорилось после министерской встрече ОПЕК+ в Вене, результаты которой эксперты посчитали свидетельствами кризиса в объединении. Снижение добычи, о котором удалось договориться, выглядит недостаточным, однако не исключено, что отдельные участники соглашения откажутся исполнять даже такие квоты.

Накануне, 12 декабря, министерство энергетики США понизило прогноз по средней стоимости Brent в 2024 году на 11 процентов в сравнении с предыдущей оценкой, до 82,57 доллара за баррель.