Названы компенсировавшие снижение добычи нефти в ОПЕК+ страны

S&P: Иран и Венесуэла компенсировали снижение добычи нефти странами ОПЕК+

В ноябре 2023 года Иран и Венесуэла увеличили добычу нефти на 90 тысяч баррелей в сутки. Компенсировавшие снижение добычи в ОПЕК+ страны назвали аналитики S&P Global Commodity Insights, их слова приводит газета «Ведомости».

Находящиеся под санкциями США Иран и Венесуэла освобождены от квот на добычу нефти, и именно эти страны стали основными драйверами роста добычи, в то время как участники соглашения ОПЕК+ в ноябре стали поставлять на 230 тысяч баррелей сырья меньше. Так, производство в Иране выросло на 50 тысяч баррелей, а в Венесуэле — на 40 тысяч баррелей. Азербайджан увеличил добычу на 10, а Габон — на 20 тысяч баррелей в сутки.

В конце ноября участники ОПЕК+ договорились о добровольном сокращении добычи нефти на I квартал 2024-го. Причиной назвали желание ведущих поставщиков стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти и поддержать приемлемый уровень цен. Однако действия Ирана и Венесуэлы снизили эффект от решения ОПЕК+ пояснил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Между участниками организации также нет согласия — со своими квотами не согласны Нигерия, Ангола и ОАЭ, которые намерены использовать ситуацию для своей выгоды.

За последнюю неделю котировки рухнули примерно на десять процентов — цены не поддержали ни заявления чиновников Саудовской Аравии и России, ни срочный визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби.

Снижение цен на сырье объяснили действиями американских нефтяников, которые продолжают увеличивать добычу нефти. Уже в сентябре производители США поставили абсолютный месячный рекорд по добыче для всех стран.

