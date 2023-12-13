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14:47, 13 декабря 2023Мир

Орбан указал на наивность Запада из-за мечтаний о бессоннице Путина

Орбан: Запад наивен, думая о бессоннице Путина из-за отсутствия западных встреч

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Запад заблуждается, думая о бессонных ночах президента России Владимира Путина из-за отсутствия встреч с лидерами западных стран. На наивность западных политиков из-за мечтаний о бессоннице российского лидера указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Mandiner.

«Эта игра, которую ведут политики на Западе, что встреча или отсутствие встречи с ними несет какое-то моральное содержание — полное непонимание международной политики», — сказал политик.

По его словам, лидеры стран думают, что если они не встречаются с Путиным, то у него будут бессонные ночи, потому что он не будет знать, что ему делать с «этой жуткой моральной деградацией».

Орбан подчеркнул, что его никогда не интересует, что говорят на Западе о его встречах с российским президентом.

Ранее премьер Венгрии заявил, что готов встретиться с Путиным, если это будет отвечать интересам Венгрии. Он добавил, что западные политики не желают встречаться с российским президентом из-за своего высокомерия.

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      Семен Александров
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