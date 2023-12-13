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13:03, 13 декабря 2023Мир

Орбан высказался о возможности выхода Венгрии из Евросоюза

Премьер Венгрии Орбан заявил о намерении «захватить Брюссель»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не собирается выходить из Европейского союза (ЕС), а, напротив, намерена «захватить Брюссель». Об этом премьер страны Виктор Орбан заявил в интервью журналу Mandiner.

Так, отвечая на вопрос, выйдет ли Венгрия из Евросоюза, Орбан сказал: «Не выйдет, а войдет. Мой план — не уйти, а захватить Брюссель».

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз должен отказаться от брюссельской модели. По его мнению, она неустойчива и не имеет будущего. «Я убежден, в Брюсселе сегодня разрушают Европу и ведут ее к разорению», — считает политик.

Кроме того, Орбан называл современный Евросоюз неудачной пародией на СССР. Также политик заявил, что ЕС стремится лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую страна отвергает.

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      Анастасия Яланская
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