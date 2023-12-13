Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:54, 13 декабря 2023Россия

Отсутствие прямых включений из новых регионов на линии с президентом объяснили

Песков: прямых включений из новых регионов на прямой линии с Путиным не будет

Фото: Sputnik / Reuters

Прямых включений из новых регионов на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не будет из соображений безопасности. Видео записали заранее, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Трансляций оттуда мы не планируем. Все-таки зачем подвергать риску и людей, и бойцов, и самих корреспондентов. Тем не менее, были записаны материалы из новых регионов, видео их были переданы, и дальше все уже будет зависеть от модераторов», — объяснил Песков. По его словам, модераторы анализировали обращения россиян на протяжении двух недель.

Ранее Песков оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, украинские формирования стремительно теряют свои позиции на поле боя, и это неизбежный процесс.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?

      Песков заявил об интересе Москвы к снижению поддержки Украины

      Отсутствие прямых включений из новых регионов на линии с президентом объяснили

      Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании

      В Нидерландах призвали к сокращению помощи Украине

      Песков высказался о военном потенциале России и Украины

      На Украине раскрыли способ организации кибератаки на «Киевстар»

      В Словакии назвали вылеты F-16 с баз НАТО красной линией для России

      Песков оценил положение ВСУ на фронте

      «Было бы хорошо, если бы он убил его» Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости