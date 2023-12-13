Отсутствие прямых включений из новых регионов на линии с президентом объяснили

Песков: прямых включений из новых регионов на прямой линии с Путиным не будет

Прямых включений из новых регионов на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не будет из соображений безопасности. Видео записали заранее, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Трансляций оттуда мы не планируем. Все-таки зачем подвергать риску и людей, и бойцов, и самих корреспондентов. Тем не менее, были записаны материалы из новых регионов, видео их были переданы, и дальше все уже будет зависеть от модераторов», — объяснил Песков. По его словам, модераторы анализировали обращения россиян на протяжении двух недель.

Ранее Песков оценил положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, украинские формирования стремительно теряют свои позиции на поле боя, и это неизбежный процесс.