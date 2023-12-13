Песков заявил, что ВСУ стремительно теряют свои позиции на поле боя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют свои позиции на поле боя.

По его словам, это неизбежный процесс. «Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США завершился провалом. Несмотря на просьбы о дополнительном финансировании Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

13 декабря бывший командующий батальоном ВСУ Евгений Дикий признал в интервью The New York Times, что Киеву надо призывать по 20 тысяч украинцев ежемесячно для восполнения потерь ВСУ на фронте.