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23:21, 13 декабря 2023Россия

Песков оценил положение ВСУ на фронте

Песков заявил, что ВСУ стремительно теряют свои позиции на поле боя
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремительно теряют свои позиции на поле боя.

По его словам, это неизбежный процесс. «Никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США завершился провалом. Несмотря на просьбы о дополнительном финансировании Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

13 декабря бывший командующий батальоном ВСУ Евгений Дикий признал в интервью The New York Times, что Киеву надо призывать по 20 тысяч украинцев ежемесячно для восполнения потерь ВСУ на фронте.

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      Марина Совина
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