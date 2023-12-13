Раскрыты подробности нового формата обучения студентов столичных колледжей

Ракова: колледжи Москвы и более 2000 компаний готовят программы для студентов

С начала учебного года колледжи столичного департамента образования и науки провели свыше 1,5 тысячи мероприятий с партнерами-работодателями для студентов и преподавателей. В них участвовали представители около двух тысяч малых и крупных компаний из всех отраслей экономики города, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве идет масштабная работа над совершенствованием системы подготовки профессиональных кадров. Основная ее цель — максимально синхронизировать образовательный процесс в колледжах с запросами современного рынка труда. Мы активно сотрудничаем с работодателями: актуализируем образовательные программы, делая акцент на практическую подготовку, вместе пересматриваем технологическую и материально-техническую базу, — рассказала Ракова. — За первое полугодие этого учебного года мы провели более 1,5 тысячи партнерских мероприятий с двумя тысячами предприятиями-партнерами для того, чтобы менять программу обучения под потребности работодателей, обсуждать программы будущего трудоустройства и практик студентов».

Вице-мэр отметила, что только за 2023 год появилось более 200 новых предприятий-партнеров, среди которых — крупные промышленные предприятия, кондитерские и гастрономические холдинги, строительные компании, отели, крупные игроки на рынке информационных технологий.

Образовательные учреждения и работодатели пробуют разные форматы взаимодействия. Так, в колледже "Московский государственный образовательный комплекс" (МГОК) с начала учебного года состоялось порядка 40 мероприятий, в которых участвовали более 600 студентов. Практические занятия вели в том числе эксперты Специального конструкторско-технологического бюро прикладной робототехники, они учили студентов проектированию и управлению мобильными роботами, которые будут применяться в тушении пожаров.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 (26 КАДР) организовал более 35 мероприятий с работодателями-партнерами. Среди них — практическая конференция «Современное монолитное строительство», в рамках которой второй раз прошел «Кубок "Мосинжпроект" по строительно-монтажным работам». Студенты и мастера 26 КАДРа выступали вне зачета чемпионата, перенимая практический опыт профессионалов.

В Политехническом колледже №50 имени Н.А. Злобина с начала учебного года прошло более 10 мероприятий с работодателями-партнерами. Свыше 400 студентов колледжа познакомились с тем, как работают различные компании. В рамках проекта прошел деловой завтрак с участием ведущих игроков сферы микроэлектроники — экспертов компаний «Микрон», «Ангстрем» и группы компаний «Электронинвест». В этом учебном году 125 студентов поступили на новые профессии и специальности, которые востребованы на этих предприятиях. Партнеры-работодатели подключились к образовательному процессу и заявили, что уже ждут студентов на практику, а выпускников — на работу.

Как отметили в Соцкомплексе столицы, более подробную информацию можно найти на портале «Школа.Москва», в разделе «Атлас профессий», и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в Telegram-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

