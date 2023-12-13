Автор «Слова пацана» оценил возможность возрождения «казанского феномена»

Автор «Слова пацана» Гараев оценил возможность возрождения «казанского феномена»

Молодежные банды Казани конца 1980-х годов, которые вошли в историю как «казанский феномен», сегодня уже не смогут возродиться. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал журналист Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана», по которой режиссер Жора Крыжовников снял одноименный сериал.

«Сегодня Казань совсем другая, хотя группировки на окраинах города все еще существуют. Однако на их территориях подросткам никто не позволит создать свои», — оценил подобную перспективу Гараев.

Кроме того, как считает журналист, сериал «Слово пацана» к таким мыслям просто не ведет. Дело в том, что внутри группировок молодежь проходила через ужасы — и, посмотрев на них, никто не захочет повторять этот опыт. По мнению Гараева, у современных подростков куда больше возможностей, чем у тех, кто жил в 1980-е годы.

«История казанских группировок насчитывает пятьдесят лет, и она все еще не закончилась, хотя сейчас ни жестокости асфальтного периода, ни кровавых экономических разборок 1990-х на улицах города не застать. Группировки больше не монополисты организованного насилия — они вернули эту функцию государству, притихнув и притворившись, что их нет», — пишет Гараев в своей книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х».

Полную версию эксклюзивного интервью с Робертом Гараевым можно прочитать здесь.

Ранее Роберт Гараев рассказал, что молодежные группировки Казани 1980-х подходили ко всем подросткам в городе — и если кто-то был из другой группировки, то, по правилам того времени, он был обязан представиться.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова стал главным культурным событием конца 2023 года в России: он посвящен молодежным бандам Казани конца 1980-х годов — они вошли в историю как «казанский феномен». Сериал поставил абсолютный рекорд по популярности среди россиян и стал предметом бурного обсуждения в обществе. Свою оценку «Слову пацана» дали даже в Совфеде: по мнению сенатора Ивана Евстифеева, подобные ленты заставляют зрителей размышлять, спорить и дискутировать, что является хорошим признаком.