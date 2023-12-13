В космосе нашли потерянный астронавтом помидор

CNN: коллеги потерявшего помидор астронавта нашли плод на МКС

Астронавт сорвал выросший в космосе помидор и потерял его. Об этом пишет CNN.

Американский астронавт Фрэнк Рубио оказался в центре курьезного происшествия на МКС. Он сорвал один из помидоров, которые ученым удалось вырастить внутри космической станции, чтобы продемонстрировать его во время презентации, однако позже не смог найти плод. «Я положил его в небольшой пакет, потому что один из моих коллег проводил онлайн-мероприятие со школьниками, и я подумал, что было бы круто показать помидор детям и сказать: "Ребята, это первый помидор, выращенный в космосе". Я был вполне уверен, что застегнул липучку там, где нужно было ее застегнуть… Но когда я вернулся, пакет исчез», — рассказал Рубио на октябрьской пресс-конференции.

В условиях космической микрогравитации все, что не прикреплено к поверхностям станции, может уплыть со своего места и затеряться в укромных уголках орбитальной лаборатории размером с футбольное поле или в одном из ее лабиринтообразных коридоров.

Рубио отметил, что потратил от 8 до 20 часов свободного времени на поиски помидора. «К сожалению, человеческая природа такова, что многие люди говорят: "Он, наверное, съел помидор". И я хотел найти его главным образом для того, чтобы доказать, что я не ел помидор». Однако астронавту так и не удалось найти его — Рубио вернулся на Землю 27 сентября.

В ходе пресс-конференции в среду астронавты, остающиеся на космической станции, сообщили, что наконец обнаружили пропавший помидор. Коллеги Рубио не раскрыли, где все это время был помидор, и не уточнили, в каком состоянии они его нашли. В октябре Рубио предположил, что из-за высокой влажности на станции он, вероятно, уже сгнил или «высох до такой степени, что невозможно понять, что это такое».

Ранее сообщалось, что 29 ноября около 14:02 по московскому времени российский корабль «Прогресс МС-23» вошел в плотные слои атмосферы и сгорел там дотла на глазах у космонавтов. Часть элементов грузовика упала в несудоходном районе Тихого океана.