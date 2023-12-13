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12:49, 13 декабря 2023Россия

Появились новые подробности об устроившей стрельбу в Брянске школьнице

«Царьград»: устроившая стрельбу школьница и ее сестра пошли в гимназию порознь

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Устроившая стрельбу в брянской гимназии школьница и ее сестра в день трагедии пошли в школу порознь. Новые подробности сообщает «Царьград».

По данным «Царьграда», сестра отправилась в школу почти на полчаса раньше. Вероятно, время после ее ухода девочка использовала для подготовки к нападению. Школьница взяла отцовский карабин, засунула его в тубус, положила в рюкзак бутыль с растворителем, спички и пачку патронов 16-го калибра.

Как пишет «Царьград», всего в гимназии установлено 23 камеры видеонаблюдения, а непосредственно к стрельбе школьница подготовилась у входа в класс.

Позднее в сети разошелся фейковый дневник якобы от лица девочки, повествующей о том, что подтолкнуло ее к совершению нападения. Московский психолог, член Европейской ассоциации психотерапевтов Екатерина Трофимова указала, что «те, кто состряпал "дневник", пытаются отвести подозрения». Она также отметила ряд несостыковок в тексте.

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Знакомые семьи также высказались о школьнице и ее сестре. «Хорошие девчонки, симпатичные. Какими-то особыми успехами по учебе не блистали, но умненькие, спокойные», — поделились они. Кроме того, по данным «Царьград», конфликты с одноклассницами у школьницы случались, но она старалась их не афишировать.

Ранее стало известно, что отец школьницы, устроившей стрельбу в гимназии, заключен под стражу на два месяца. Отмечалось, что мужчина накануне происшествия отмечал день своего рождения, возможно, этим обстоятельством воспользовалась его дочь, чтобы похитить оружие.

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      Алина Гончарова
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