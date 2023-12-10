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16:10, 10 декабря 2023Силовые структуры

Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы арестовали на два месяц

Отец устроившей стрельбу в Брянске школьницы заключен под стражу на 2 месяца

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Отец школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 февраля, соответствующее решение принял Советский районный суд Брянска. Дмитрия Афанаскина обвиняют по статье о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия, а также в доведении до самоубийства.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем своего отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам.

Сообщалось, что отец девочки накануне отмечал день своего рождения, возможно, этим обстоятельством воспользовалась его дочь, чтобы похитить оружие.

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      Варвара Кошечкина
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