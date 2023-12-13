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12:18, 13 декабря 2023Россия

Путин поздравил Совфед с 30-летием

Президент России Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что глубокого уважения заслуживает активная помощь верхней палаты парламента участникам специальной военной операции (СВО), а также жителям новых регионов России.

«Убежден, что компетентность, ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, политическими партиями и общественными объединениями и впредь позволят вам трудиться творчески, с полной отдачей на благо России и нашего народа», — сказал президент, пожелав сенаторам всего наилучшего.

Ранее Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение «Матери России». «С удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" — организатор нынешней конференции», — приводились в телеграмме слова президента.

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