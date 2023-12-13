Россиянин пошел в туалет и впал в кому

Житель Дагестана пошел в туалет, упал в шахту лифта и впал в кому

Житель Дагестана пошел в туалет, забрел на стройку, упал в шахту лифта, получил серьезные травмы и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, мужчина поехал на подработку с друзьями-грузчиками и ждал их в машине, пока не захотел в туалет. Из-за того, что на улице уже стемнело, и стройка никак не освещалась, мужчина оступился и провалился в шахту.

Отмечается, что искать пострадавшего начали лишь спустя час, а нашли только через три часа. Мужчину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках двое пьяных мужчин застряли в грузовом лифте, сломали его и избили приехавшего лифтера.