Российская пенсионерка несла деньги мошенникам и повредила ногу

В Туве полиция задержала курьера мошенников за обман 92-летней пенсионерки

В Туве полиция задержала курьера мошенников, участвовавшего в обмане продавшей свою квартиру 92-летней местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Им оказался 26-летний житель Новосибирска, ранее судимый за похищение человека и вымогательство. Он заключен под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Полиция ищет других участников этой схемы.

Женщине позвонил аферист и представился юристом. Он заявил, что специализируется на возврате денег пострадавшим от мошенников и запросил за свои услуги 100 тысяч рублей. Пенсионерка поверила мужчине, так как в прошлом году отдала мошенникам полтора миллиона рублей, и перевела ему деньги.

После этого лжеюрист заявил, что квартиру женщины оформили на имя постороннего человека, поэтому ей самой нужно найти покупателя, выставив жилье на продажу.

Потерпевшая продала свою квартиру за 6,8 миллиона рублей. После чего лжеюрист пообещал ей, что поможет обратно оформить жилье, и убедил перевести один миллион рублей на указанный им счет. Оставшиеся деньги требовалось передать посыльному.

Пенсионерка отправилась к банкомату, чтобы обналичить деньги для курьера, но по пути повредила ногу и была госпитализирована. После этого ей стало известно, что она вновь стала жертвой мошенников.