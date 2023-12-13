С российских должников стали чаще требовать вернуть деньги

«Ведомости»: число закрытых исков о взыскании мелких долгов выросло в 1,5 раза

По итогам первой половины 2023 года суммарное число закрытых судебных исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму до 50 тысяч рублей выросло почти в полтора раза и достигло уровня в 4,7 миллиона. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистику деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей.

При этом число подобных исков в России растет третий год подряд. В январе-июне доля таких заявлений в закрытых делах о взыскании долгов составила до 73 процентов. Для сравнения, в том же периоде 2022 года их доля находилась на уровне 65,7 процента, а в первой половине 2021-го — на отметке в 63 процента (около 2,6 миллиона) от всех закрытых подобных дел.

Одновременно с резким ростом числа закрытых судебных исков о взыскании мелких долгов в России снижается количество завершенных исков о взыскании долгов на суммы свыше 100 тысяч рублей. В январе-июне 2023 года было закрыто 649 548 таких дел, что на 12 процентов меньше в годовом выражении. По итогам первой половины года доля подобных исков в закрытых делах снизилась до 10 процентов, хотя в том же периоде 2022-го находилась на уровне в 15 процентов.

В середине мая директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что в России на тот момент насчитывалось в общей сложности более 12 миллионов должников. Как уточнил он, ситуация со сбором кредитной задолженности в стране к тому времени стала «крайне актуальной проблемой». Размер проблемной задолженности ближе к концу весны составил почти 2 триллиона рублей.

Согласно данным Банка России, портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) по итогам прошлого года достиг рекордных 364 миллиардов рублей. При этом 35 процентов от этой задолженности составили займы, просроченные более чем на 90 дней.