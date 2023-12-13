Стали известны причины отказа от УДО исполнителя расправы над Старовойтовой

Убийца депутата Старовойтовой мог отозвать ходатайства об УДО из-за болезни

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал возможные причины отзыва ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) исполнителем расправы над депутатом Галиной Старовойтовой Виталием Акишиным. Своим мнением Аграновский поделился с РИА Новости.

По словам эксперта, это могло случиться из-за бытовых причин, к примеру, на фоне болезни. Акишин также мог понять, что ходатайство будет рассмотрено не в его пользу или против прошения была администрация колонии.

При этом адвокат отметил, что ходатайство об УДО отзывают достаточно часто, а закон не запрещает осужденному вновь его подать. Если бы Акишин получил отказ, то мог бы подать свою просьбу повторно только через полгода, добавил Аграновский.

Ранее Акишин отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении и не уточнил причину этого решения.

