Конфуз Сунака у дверей резиденции попал на видео

Премьер Британии Сунак не смог открыть двери резиденции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не смог открыть дверь в собственную резиденцию на Даунинг-стрит. Видеозапись конфуза политика опубликовало издание The Telegraph.

Сунак встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте, политики обменялись рукопожатием и попытались войти внутрь, однако дверь оказалась заперта. Несколько мгновений премьеры в замешательстве пытались найти способ зайти в здание, пока охрана не открыла дверь.

В канцелярии британского премьера объяснили, что запирают дверь изнутри из соображений безопасности.

Ранее речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента закончилась под звук собачьего лая, который неожиданно зазвучал из динамиков зала заседаний.