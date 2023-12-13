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15:54, 13 декабря 2023Мир

Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

Глава ЕК Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под собачий лай

Речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе пленарной сессии Европарламента закончилась под звук собачьего лая, который неожиданно зазвучал из динамиков зала заседаний. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных видеокадрах видно, как только фон дер Ляйен завершила речь фразой «да здравствует Европа!» в динамиках зазвучал собачий лай, что вызвало у депутатов смех и недоумение.

Выступавший после нее Манфред Вебер, лидер крупнейшей в Европарламенте фракции «Европейская народная партия», прокомментировал конфуз, предположив, что депутаты могли слышать «голос еще одного сторонника фон дер Ляйен на этой сессии».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в преддверии заседания ЕС. Он также выразил благодарность фон дер Ляйен за высокую оценку действий Украины по выполнению рекомендаций ЕК, чтобы страна смогла получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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      Виктория Кондратьева
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