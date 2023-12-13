У украинских экстремистов изъяли российский холдинг предприятий ВПК

«Ъ»: прокуратура конфисковала у экстремистов из Украины холдинг предприятий ВПК

Волжский городской суд Волгоградской области в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, принадлежавший экстремистам из Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Государству перешли компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Выпускаемые на предприятиях изделия, среди прочего, используются для производства самолетов, вертолетов и бронетехники. Замгенпрокурора России Игорь Ткачев указал, что все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности России и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России.

Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Прокуратура указала, что они публично выступают против проведения специальной военной операции на Украине, а также активно помогают Вооруженным силам Украины. В ходе того же судебного заседания оба фигуранта дела были признаны экстремистами.