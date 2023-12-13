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17:47, 13 декабря 2023Силовые структуры

Уроженца Таджикистана заподозрили в изнасиловании дочери друзей в Москве

В Москве задержали уроженца Таджикистана по подозрению в изнасиловании подростка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали 37-летнего уроженца Таджикистана, которого заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы. Об это «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, мужчина был другом семьи потерпевшей. Преступление в отношении подростка он совершил в квартире жилого дома на улице Херсонская.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге силовики задержали педофила за взлом банкомата.

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