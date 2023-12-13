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17:44, 13 декабря 2023Путешествия

В Европе прокомментировали случай с попавшим в самолет без билета россиянином

Аэропорт Копенгагена подтвердил данные о попавшем на борт без билета россиянине

Фото: Unsplash

В аэропорту Копенгагена подтвердили историю россиянина Сергея Очигавы, попавшего в самолет Scandinavian Airlines без билета и паспорта. Так они прокомментировали этот случай в беседе с РИА Новости.

В европейской авиагавани заявили, что при посадке на борт мужчину сняли камеры видеонаблюдения, все данные уже переданы властям для расследования дела.

Очигава прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес 4 ноября рейсом авиакомпании Scandinavian Airlines и не смог объяснить сотрудникам паспортного контроля, как оказался в стране без документов. Мужчина утверждал, что не спал три дня и ничего не помнил о своем путешествии. В настоящее время против него возбудили уголовное дело из-за незаконного проникновения в США. Суд над ним состоится 26 декабря.

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      Зарина Дзагоева
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