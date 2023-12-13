В России конфисковали имущество спонсоров ВСУ. Государству перешел целый холдинг военно-промышленного комплекса
Волжский городской суд Волгоградской области в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, принадлежавший экстремистам из Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Государству перешли компании в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Основными заказчиками и потребителями продукции являются государственные оборонные заводы, а выпускаемые на предприятиях изделия, среди прочего, используются для производства самолетов, вертолетов и бронетехники. Речь идет о ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» с дочерними предприятиями АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), ООО «Вати-Авто», ООО «Научно-производственное объединение "Завод тормозных механизмов"», ООО «Колодка-Композит», ООО «Темак-Инжиниринг», ООО «Волжский завод текстильных материалов».
Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Прокуратура указала, что они публично выступают против проведения специальной военной операции на Украине, а также активно оказывают Вооруженным силам Украины (ВСУ) финансовую помощь через благотворительный фонд. В ходе того же судебного заседания оба фигуранта дела были признаны экстремистами.
Замгенпрокурора России Игорь Ткачев указал, что все предприятия холдинга имеют особую значимость для обороноспособности России и не могут находиться в собственности у лиц, выступающих против России.
Украина национализировала активы российской группы компаний
В августе Украина национализировала активы российской группы компаний «Волга-Днепр». Об этом сообщил украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС), взыскавший активы в пользу Киева. Речь идет о компаниях Volga Dnepr Airlines Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., обществе с ограниченной ответственностью «Волга-Днепр-Москва» и обществу с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Волга-Днепр». К ним применена санкция, предусмотренная пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях». В частности, суд конфисковал шесть авиационных двигателей для самолетов АН-124-100 «Руслан».
Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Целью закона является передача госсекретарю полномочий предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. Денежные средства будут доступны госсекретарю с целью «компенсации Украине понесенного урона». В частности, речь идет о реконструкции и восстановлении городов, гуманитарной поддержки населения.
Комментируя задумку американских конгрессменов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия оспорит отъем своих активов на Западе и проработает ответ на возможные действия, но он вряд ли будет зеркальным. Чиновник отметил, что конфискация российских резервов незаконна, противоречит всем возможным правилам, но это решение будет официально оспариваться. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — пообещал он.
В России начали чаще заводить дела о госизмене
31 октября в отношении уроженца Тверской области, который воевал в рядах ВСУ и был взят в плен в Луганской народной республике (ЛНР), возбудили дело о государственной измене. Его обвиняют по статье 275 («Государственная измена в форме перехода на сторону противника») УК РФ. Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР. В ВСУ он занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений.
26 октября следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко по делу о государственной измене. При этом Лефортовский районный суд Москвы продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В суде уточнили, что решение уже вступило в силу. По версии следствия, Вечирко финансировал ВСУ с помощью криптовалюты. Это первое в России уголовное дело о спонсировании ВСУ цифровыми деньгами.
Ранее бывшего гражданина Украины, проживающего на Камчатке, лишили российского гражданства и паспорта из-за призывов к экстремизму. В пресс-службе регионального управления ФСБ рассказали, что с июня 2020 года по февраль 2022 года мужчина неоднократно размещал в соцсетях призывы к насильственным действиям. В Федеральной службе безопасности по Камчатскому сообщили, что мужчина получил российский паспорт в 2014 году, отказавшись от украинского гражданства.