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16:35, 13 декабря 2023Экономика

В России обвалились продажи китайских автомобилей

Эксперт Титов: продажи китайских автомобилей в РФ упали с октября на 60 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Россияне стали реже покупать китайские автомобили начиная с октября — продажи обвалились на 60 процентов на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанком. Об этом заявил эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов, передает РИА Новости.

Тенденция связана с тем, что на фоне роста ключевой ставки до 15 процентов годовых брать кредиты для покупки авто стало невыгодно. Причем на покупки машин в кредит в настоящий момент приходится 70-80 процентов продаж. «Сейчас купить машину по ставке под 20 процентов годовых — это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси — в малых», — сказал эксперт.

Кроме того, в последнее время значительно вырос утилизационный сбор, что сильно усложнило приобретение машины в России. В этих условиях китайские марки Changan и Chery стали предлагать покупателям скидки от 200 тысяч до 400 тысяч рублей на разные модели. Однако при средней стоимости китайского автомобиля в 3,4 миллиона рублей ситуацию это кардинально не исправит, заключил Титов.

В настоящее время, чтобы позволить себе купить автомобиль, кредит в банке берет каждый пятый россиянин. Причем большинство россиян (54 процента) тратят все свои сбережения на покупку машины. Согласно данным «Ренессанс Страхования», за последний год доля клиентов с автомобилями, оформленными в кредит, увеличилась на 6 процентов.

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      Мария Грушко
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