В России призвали отказаться от бахил в медицинских учреждениях ради экологии

Экологи призвали отказаться от бахил в бюджетных учреждениях, пишет «Российская газета».

С соответствующим предложением к мэру Москвы Сергею Собянину обратились члены партии «Зеленые». По словам председателя ее московского отделения Александры Кудзаговой, отказаться от бахил следует ради экологии, чтобы сократить объем неперерабатываемого пластика. Она отметила, что бахилы — не самое эффективное средство защиты от грязи и микробов в медицинских учреждениях: как правило, они протекают и рвутся вместо того, чтобы обеспечивать чистоту. В то же время отказ от них в одних столичных поликлиниках поможет снизить их использование на 275 тысяч пар, или 200 тонн неперерабатываемого пластика в год.

Кудзагова пояснила, что бахилы относятся к медицинским отходам класса «А» и требуют строгого соблюдения норм по сбору, накоплению и утилизации. Так, их необходимо упаковывать в специальные одноразовые мешки и наносить соответствующую маркировку на емкость для сбора. Помимо этого, начиная с 2017 года на специализированных полигонах твердых коммунальных отходов нельзя производить захоронение отходов полимеров, из которых как раз и сделаны бахилы. Из этого следует, что использованные экземпляры должны быть отсортированы, накоплены и утилизированы по правилам обращения с отходами пластика. «Однако бахилы не пригодны для вторичной переработки из-за наличия уплотнительной резинки», — подчеркнула эколог.

В качестве альтернативы Кудзагова предложила использовать устройства для чистки обуви при входе в здание, такие как современные качественные придверные влаговпитывающие и грязезащитные покрытия. Кроме того, сократить количество пластиковых отходов и при этом поддерживать чистоту, по ее мнению, поможет более частое мытье полов.

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