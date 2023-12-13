Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:02, 13 декабря 2023Силовые структуры

В России впервые вынесли решение о прекращении гражданства за преступления

В Москве привлеченных к уголовной ответственности приезжих лишили паспортов РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Это связано со вступлением в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих приезжих мужчин, ставших гражданами России, с 20 свертками мефедрона. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ и были осуждены в соответствии с законом. Кроме того, в отношении них были вынесены решения о прекращении гражданства РФ, действующие российские паспорта у них изъяли.

Ранее силовики в Татарстане задержали инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона, которые он взялся перевезти из Нижнего Новгорода в Иркутскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

      Женщина пожаловалась на «аллергию на себя»

      В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

      В США заявили о проигрыше Запада в войне с Россией

      Белоруссия приготовилась к росту дефицита бюджета

      ФСБ задержала полицейского за вымогательство крупной суммы за секс

      В России приостановят действие налоговых соглашений с недружественными странами

      В США признали способность России подавлять американское высокоточное оружие

      Россиянке вшили в глаз нерв из ноги

      Названы способы избавиться от неприятного запаха изо рта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости