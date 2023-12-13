В России впервые вынесли решение о прекращении гражданства за преступления

В Москве привлеченных к уголовной ответственности приезжих лишили паспортов РФ

В Москве впервые вынесли решение о прекращении российского гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Это связано со вступлением в силу нового закона о гражданстве РФ от 26 октября.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов задержали двоих приезжих мужчин, ставших гражданами России, с 20 свертками мефедрона. Задержанные стали фигурантами уголовного дела по части 2 статьи 228 («Незаконный оборот наркотиков») УК РФ и были осуждены в соответствии с законом. Кроме того, в отношении них были вынесены решения о прекращении гражданства РФ, действующие российские паспорта у них изъяли.

Ранее силовики в Татарстане задержали инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона, которые он взялся перевезти из Нижнего Новгорода в Иркутскую область.