В колонии осужденного за изнасилование ребенка нашли без признаков жизни

В пермской колонии покончил с собой осужденный за изнасилование ребенка

В исправительной колонии №9 в Соликамске Пермского края нашли без признаков жизни осужденного, отбывающего наказание за изнасилование ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, перед тем, как было найдено тело, к заключенному приезжали жена с младенцем и родители, однако их в колонию не пустили. Предположительно, в вещах для передачи нашли запрещенные предметы. Мужчину вызвали на разговор сотрудники полиции, после чего он свел счеты с жизнью. Следов насилия на теле не обнаружили.

Мужчина прибыл в колонию недавно и успел устроиться на работу в хозотряд. Отмечается, что он был осужден на длительный срок.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга приговорил к 15 годам рецидивиста, растлившего девочку-подростка.