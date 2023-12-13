В Сенате США рассказали о партизанской войне Зеленского

Сенатор Джонсон: Зеленский упомянул про возможность партизанской войны

Президент Украины во время частной беседы с американскими сенаторами упомянул про возможность партизанской войны. Об этом заявил сенатор Рон Джонсон, сообщает The Washington Post (WP).

По его словам, украинский лидер использовал термин «партизанская война», намекая на тактику, используемую повстанцами против оккупационных сил США в Афганистане и Ираке, и предположил, что именно так может развиваться конфликт на Украине, если Киев потеряет военную помощь со стороны Вашингтона. Джонсон назвал это «проигрышным предложением для всех».

«Это проигрышное предложение для всех. Чем скорее все это закончится, тем лучше», — сказал он.

Другие сенаторы подтвердили, что речь Зеленского, какой бы страстной она ни была, вряд ли повлияет на тупиковую ситуацию с миграционной политикой США и побудит их одобрить дополнительную помощь Украине до того, как законодатели уйдут на рождественские каникулы.

Ранее стало известно, что Зеленский умолял Конгресс США выделить Киеву дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов, но покинул Вашингтон без четкого обязательства со стороны США продолжать оказывать поддержку своему союзнику в следующем году.